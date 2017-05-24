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路邊攤直擊「腳洗豆芽菜」 食客崩潰、快吐了

有網友表示，昨去吃路邊攤時，意外直擊攤販腳踩泡水豆芽菜的噁爛畫面。（圖翻攝自YouTube影片）

2017-05-24  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東湛江市有位民眾，昨與友人去吃路邊攤時，親眼目睹攤販將穿著拖鞋的腳，伸進紅色塑膠盆內，讓他好崩潰、差點沒吐出來！

綜合媒體報導，目擊者表示，他昨與友人吃得正開心時，恰好瞥見攤販在踩盆裡的東西，好奇一瞧，竟是泡水的豆芽菜！

報導指出，攤販疑似懶得用手洗，大咧咧地將左腳浸入盆裡，來回踩洗，動作熟練，可能不是第一次，也許路邊攤的衛生沒好到哪裡去，但沒想到如此明目張膽。

中國網友表示，「我的天」、「無語了」、「過分了啊」、「有沒有腳氣」、「以後誰敢去吃啊」、「桌上有盤豆芽菜，差不多快吃光了，不知這位民眾現在怎樣了」。

YouTube影片連結：

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