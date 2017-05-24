雲南「怪蟲」侵襲 火燒、農藥都殺不死
2017-05-24 11:55
中國雲南廣南縣每年到雨季時，都會出現大量怪蟲，使當地氾濫成災。（圖擷取自中新網）
〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南廣南縣每年到雨季時，都會出現大量奇怪的蟲，使當地氾濫成災。當地民眾稱這種蟲為「怪蟲」，用火燒、淋滾燙的熱水、灑農藥都不會死，被該蟲接觸到還會讓皮膚過敏，立即腫脹起水泡。
綜合媒體報導，這種蟲長約10公分，背部呈黑褐色、腹部為黃色，身上有許多對足，在地上爬行速度很快，如果被異物碰到，會立即捲曲起來，全身變得僵硬。
廣南縣農業和科技技術局植保站站長王建兵表示，這些怪蟲名為馬陸蟲，又名千足蟲，喜歡生長在陰暗潮濕的地方，每天早晚是該蟲出沒的高峰期。
王建兵指出，馬陸蟲繁殖速度很快，以植物綠葉、嫩根和動物屍體為食，其分泌物有惡臭，具有腐蝕性，人如果接觸到，會對皮膚造成一定傷害。如果要解決馬陸蟲害，需要撒生石灰在蟲出沒的位置。
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