川普與杜特蒂通話外流 大罵金正恩「核武狂人」

美國總統川普上月與菲律賓總統杜特蒂通話，但通話文稿卻意外流出，川普當時批評金正恩是「核武狂人」（法新社）

2017-05-24 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近來不斷試射飛彈，造成世界局勢緊張，有外媒報導指出，美國總統川普上月與菲律賓總統杜特蒂通話，但通話文稿卻意外流出，原來當時川普與杜特蒂談到北韓局勢，杜特蒂說金正恩隨時可能會發瘋，川普還說他根本是「核武狂人」（a madman with nuclear weapons）。

綜合外媒報導，在這份流出的通話文稿中，杜特蒂說金正恩手上有「危險的玩具」，但卻不能好好思考，隨時隨地都會發瘋。川普則回應說，不能放任核武狂人金正恩讓朝鮮半島情勢升溫，雖然美國有更強的火力，是金正恩的20倍，但他不想濫用武力。

川普還說，北韓近日試射飛彈都失敗，算是好消息，他更問杜特蒂中國是否有能力控制北韓，杜特蒂回應說「是的，中國就是解決北韓問題的最終王牌」（the last card, the ace, has to be with China）

一名川普政府的高級官員證實，該份通話文稿的真實性是沒有問題，但他們拒絕對此評論，因為這是一份從菲律賓方面洩漏的文件，甚至還被菲律賓政府列為機密文件，原本沒有打算公諸於世。