川普與杜特蒂通話外流 大罵金正恩「核武狂人」

美國總統川普上月與菲律賓總統杜特蒂通話,但通話文稿卻意外流出,川普當時批評金正恩是「核武狂人」(法新社)

2017-05-24 13:22

〔即時新聞/綜合報導〕北韓近來不斷試射飛彈,造成世界局勢緊張,有外媒報導指出,美國總統川普上月與菲律賓總統杜特蒂通話,但通話文稿卻意外流出,原來當時川普與杜特蒂談到北韓局勢,杜特蒂說金正恩隨時可能會發瘋,川普還說他根本是「核武狂人」(a madman with nuclear weapons)。

綜合外媒報導,在這份流出的通話文稿中,杜特蒂說金正恩手上有「危險的玩具」,但卻不能好好思考,隨時隨地都會發瘋。川普則回應說,不能放任核武狂人金正恩讓朝鮮半島情勢升溫,雖然美國有更強的火力,是金正恩的20倍,但他不想濫用武力。

川普還說,北韓近日試射飛彈都失敗,算是好消息,他更問杜特蒂中國是否有能力控制北韓,杜特蒂回應說「是的,中國就是解決北韓問題的最終王牌」(the last card, the ace, has to be with China)

一名川普政府的高級官員證實,該份通話文稿的真實性是沒有問題,但他們拒絕對此評論,因為這是一份從菲律賓方面洩漏的文件,甚至還被菲律賓政府列為機密文件,原本沒有打算公諸於世。