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祖先一點也不黑？新研究指人類起源可能在歐洲

兩具遺骸的時間比非洲的遺骸還早，且以巨人科的特徵。（資料圖 美聯社）

2017-05-24  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕科學家對於人類祖先的居住場所一直有著激烈論戰，普遍認為人類是由500萬年前居住於非洲的人猿演化而來，而22日有一份研究論文則提出新可能，人類可能最早起源於歐洲，這份新假說是根據於希臘與保加利亞的洞窟中發現的720萬年前的人類骨骸。

法國、德國、保加利亞、希臘、加拿大、澳洲的學者們共同組成研究團隊，自兩具「Graecopithecus freybergi」的歐蘭猿遺骸中採取了牙齒來進行分析，經過電腦斷層掃描後發現，根據希臘發現的古人猿的下顎，以及在保加利亞發現的古人猿的上顎小臼齒，遺骸已經具有人類出現前的人科的特徵。

另外，「Graecopithecus」比目前所認為的最古老人類（人亞科）「Sahelanthropus」還早存在，「Sahelanthropus」於600~700萬年前存在於目前非洲的查德。根據美國科學期刊《PLOS ONE》的論文，於希臘發現的化石是存於724萬年前，而於保加利亞發現的化石可追朔至717.5萬年前。

作為共同作者的多倫多大學古人類學者大衛．比剛（David Begun）表示：「可以視為從這個年代開始，人類與黑猩猩在地中海地區開始發生差異」，蒂賓根大學的教授瑪德琳．伯麥（Madeleine Bohme）表示，類人猿的分歧可能由於環境的變化。700萬年前北非的沙漠與南歐的草原化，可能是造成人類與黑猩猩分歧的原因。

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