兩大強人會面 杜特蒂開口向普廷要武器
2017-05-24 10:54
杜特蒂赴俄羅斯訪問，並與普廷會面。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓部分地區遭親伊斯蘭國（IS）恐怖份子襲擊，菲國遂宣布60天戒嚴，此時正值菲律賓總統杜特蒂訪問俄羅斯之際，杜特蒂也藉此機會向俄國總統普廷喊話，強調「我們需要先進的武器」。
因菲律賓局勢動盪，杜特蒂縮定原本5天的訪俄行程，並提前2天與普廷會面。過程中，杜特蒂表示，「我到莫斯科是來尋求俄國的支持，並確保兩國的友誼。」
杜特蒂還向普廷說，「當然，我們的國家需要先進的武器，我們過去一直受命於美國，但現在的情勢並不是那麼順利。」他強調，「在需要對抗IS的情況下，我們需要更先進的武器。」
普廷則回應：「當然，軍事科技領域的合作是有可能的。」
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