最不按牌理出牌的兩人 川普將見教宗方濟各

美國總統川普於昨（23）日已到達義大利羅馬，今（24）日將與教宗方濟各會面。（資料圖 美聯社）

2017-05-24 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自19日開始出訪行程，8天內將與沙烏地國王沙爾曼、天主教教宗方濟各與法國新總統馬克宏會面，而他已於昨（23）日到達義大利羅馬，今（24）日將與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會面。而曾撰寫方濟各傳記的作家波里提（Marco Politi）表示，這兩人的言行都相當不按牌理出牌，教廷對於此次會面相當緊張。

據《風傳媒》報導，兩人對於許多議題的看法都天南地北，如美國大選時川普主張高築美墨高牆，教宗就曾暗指川普「只知道築起隔離牆，而不懂得搭起橋樑的人不是基督徒」，川普也不甘示弱在推特上反擊，宗教領袖講出這種話很不光彩。另外美國為打擊伊斯蘭國而在阿富汗投下「炸彈之母」，方濟各聽聞後就曾批評：「母親是孕育生命的，這個只能帶來死亡的東西，怎麼能被稱作母親？」，可見兩人立場大相逕庭。

然而兩方雖有眾多矛盾存在，方濟各也虛心表示：「親自與他對話之前，我不會評斷這個人」、「只要找到一扇開著的門，哪怕只開了一條細縫，也能從這裡開始找到共同點。」白宮也曾表示：「總統相當尊敬教宗，相當期待兩人能共同談話的時光，相信會成為一次很棒的對談。」