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中國女子涉走私美國太空機密 最重可判150年

中國籍女子涉嫌走私機密科技至中國，遭到當局逮捕。圖為示意圖。（路透）

2017-05-24  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一名中國籍女子，在當地時間週二遭到逮捕，原因是該女子涉嫌走私美國機密太空科技至中國。

綜合外媒報導，美國司法部指出，32歲的中國籍女子陳思（Si Chen），以凱西（Cathy Chen）作為化名，走私價值10萬美元的機密設備與組件到中國，這款設備廣泛應用於軍事通訊之中。美國司法部表示，追蹤陳思用來付款的銀行帳戶，來源是她在中國的家人。

陳思另外還被指控共謀、洗錢、偽造移民文件和使用假護照等一共14項罪嫌，以及違反《國際緊急經濟權限法》（IEEPA），該法於1970年設立，旨在用來限制、管控特定技術、產品出口至外國。如果陳思被判有罪，刑期最重可達150年。

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