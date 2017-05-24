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中國債務問題 信評被穆迪降級

美國著名的信用評級公司穆迪（Moody's）今日調降中國信評，從「Aa3」下調至「A1」。（路透資料照）

2017-05-24  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名的信用評級公司穆迪（Moody's）今日調降中國信評，從「Aa3」下調至「A1」，穆迪預期中國財政將在近幾年會惡化，唯有展望從「負面」調至「穩定」。

穆迪表示，未來幾年中國的財政實力會受到一定程度的損害，經濟體系整體債務將隨著潛在增長的放緩而繼續上升。雖然目前中國的改革可能會逐步促使經濟和金融體系轉型成功，但卻不太可能阻止整體債務進一步大幅上升，以及由此導致的政府負債增加。

穆迪指出，中國GDP增長與其他國家相比仍高，只有未來幾年潛在增長率或下滑，穆迪預計中國未來5年經濟潛在增長率將降至接近5%。穆迪預計，2018年中國政府債務負擔將占GDP（國內生產毛額）的40%，2020年前升至45%。

穆迪認為，中國推動的財政改革計畫，將會有助面對負面衝擊，信貸問題會逐漸消退，所以將展望從「負面」調至「穩定」。

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相關關鍵字： GDP 中國 信評 債務 展望 穆迪 財政
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