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爆炸案後被拍到神色哀傷... 亞莉安娜痛哭整晚

2017-05-24  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）昨在英國曼徹斯特體育館開演唱會，沒想到卻遭到恐怖攻擊，現場發生爆炸事件，造成22人死、百人受傷，亞莉安娜昨聞言痛哭，她今天已返回佛羅里達州，被媒體拍到面容憔悴、神情哀傷，下機後她的家人與饒舌歌手男友麥克米勒都到機場接她，並以親吻、擁抱安撫她。

亞莉安娜的友人透露，亞莉安娜聽到有19名粉絲死亡、百人受傷的消息後，她立刻崩潰大哭。有媒體報導，本週四她還有一場演唱會，但以目前的身心狀況，恐怕無法演出。

美國《Us》周刊報導，亞莉安娜整個晚上與舞者一起痛哭，並不斷訴說她很愛她的歌迷，沒辦法接受這樣的事，今天她已返回佛羅里達州。

照片中的亞莉安娜神情哀戚，心情非常沉重，家人與男友一看到她立刻給予擁抱和親吻，但亞莉安娜仍眉頭深鎖。

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  • 亞莉安娜開演唱會，卻遭到恐怖攻擊。（法新社）

    亞莉安娜開演唱會，卻遭到恐怖攻擊。（法新社）

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