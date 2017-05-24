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親IS恐怖組織動亂 菲律賓南部進入戒嚴

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）23日晚間宣布，民答那峨島（Mindanao）進入為期60天的戒嚴。（美聯社）

2017-05-24  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕最近親伊斯蘭國（IS）恐怖組織在菲律賓南部作亂，並與政府軍隊爆發衝突。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）23日晚間宣布，民答那峨島（Mindanao）進入為期60天的戒嚴，是繼1972年後，菲國再次戒嚴。

綜合媒體報導，菲律賓軍方23日接獲恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）的消息，發起突擊行動。阿布沙伊夫的盟友馬巫德集團（Maute Group）前來支援，在民答那峨島馬拉韋市（Marawi）發生激戰，至少有5名軍人受傷。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）表示，正在訪問俄羅斯的菲律賓總統杜特蒂，將縮短原訂原定5天的行程，提前2天和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）進行會面，提早返國穩定政局。

恐怖組織阿布沙伊夫和馬巫德集團，已在2015年對中東極端組織伊斯蘭國（IS）宣示效忠，並占領市政廳、醫院、監獄等建築，升起IS的旗幟。

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