英恐攻威脅級別升至最高！街道將部署軍隊

英國首相梅伊，將把恐攻威脅級別從「嚴重」（severe），提升至最高級別「危急」（critical）。（法新社）

2017-05-24 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日晚間發生自殺炸彈客恐怖攻擊。英國首相梅伊（Theresa May）宣布，憂心下一波恐怖攻擊襲來，將恐攻威脅級別提升至最高級，是10年來首次。

綜合媒體報導，英國首相梅伊今天表示，將把恐攻威脅級別從「嚴重」（severe），提升至最高級別「危急」（critical）。意味著負責守護重要地點安全的的武裝警察，將被替代為武裝軍隊，並在全國各地街道部署。

梅伊指出，英國再遇恐攻的風險很高，而且可能即將發生。英國將恐攻威脅級別提升至最高級，屆時體育競賽、演唱會等活動將會有軍隊巡邏，協助警方維持公共安全。