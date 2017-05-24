| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東佳冬老人遭火車撞擊 腦漿外溢慘死
 首頁 > 國際

英恐攻威脅級別升至最高！街道將部署軍隊

英國首相梅伊，將把恐攻威脅級別從「嚴重」（severe），提升至最高級別「危急」（critical）。（法新社）

2017-05-24  07:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日晚間發生自殺炸彈客恐怖攻擊。英國首相梅伊（Theresa May）宣布，憂心下一波恐怖攻擊襲來，將恐攻威脅級別提升至最高級，是10年來首次。

綜合媒體報導，英國首相梅伊今天表示，將把恐攻威脅級別從「嚴重」（severe），提升至最高級別「危急」（critical）。意味著負責守護重要地點安全的的武裝警察，將被替代為武裝軍隊，並在全國各地街道部署。

梅伊指出，英國再遇恐攻的風險很高，而且可能即將發生。英國將恐攻威脅級別提升至最高級，屆時體育競賽、演唱會等活動將會有軍隊巡邏，協助警方維持公共安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 危急 恐怖攻擊 恐攻威脅級別 曼徹斯特 梅伊 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：英恐攻威脅級別升至最高！街道將部署軍隊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.