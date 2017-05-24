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陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長

2017-05-24  05:12

〔中央社〕衛福部長陳時中今年率世衛行動團到日內瓦，4天內已經舉行了30場會談，除與美國外，也與日本雙邊會談，但日方低調不願曝光。

今年世界衛生大會（WHA）未邀請台灣參與，陳時中5月20日率世衛行動團抵達日內瓦，他出發前表示，至少安排了30場和他國的雙邊會談，陳時中今晚證實，迄今天為止已達成30場，會談皆相當順利，這幾天還會增加。

今年的雙邊會談，今年台灣雖然未能獲邀參與WHA，但與友好及友邦國家會談持續進行，5月21日陳時中與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）會談約45分鐘，美方表達支持台灣參與WHA。

此外，據了解，陳時中也已與日本舉行雙邊會談，雙方談了約30分鐘，中央社記者今天詢問是否已與日方會談？對此他說「只能用笑容跟你回答」，並補充說笑容就是某一種意涵。

台日會談進行順利，台灣有感受到對方的善意，但因日方希望不曝光，因此雙方事後並未對外說明。

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