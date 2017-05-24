陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長
2017-05-24 05:12
〔中央社〕衛福部長陳時中今年率世衛行動團到日內瓦，4天內已經舉行了30場會談，除與美國外，也與日本雙邊會談，但日方低調不願曝光。
今年世界衛生大會（WHA）未邀請台灣參與，陳時中5月20日率世衛行動團抵達日內瓦，他出發前表示，至少安排了30場和他國的雙邊會談，陳時中今晚證實，迄今天為止已達成30場，會談皆相當順利，這幾天還會增加。
今年的雙邊會談，今年台灣雖然未能獲邀參與WHA，但與友好及友邦國家會談持續進行，5月21日陳時中與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）會談約45分鐘，美方表達支持台灣參與WHA。
此外，據了解，陳時中也已與日本舉行雙邊會談，雙方談了約30分鐘，中央社記者今天詢問是否已與日方會談？對此他說「只能用笑容跟你回答」，並補充說笑容就是某一種意涵。
台日會談進行順利，台灣有感受到對方的善意，但因日方希望不曝光，因此雙方事後並未對外說明。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 亞莉安娜恐攻不只1人犯案！ 活抓第2人身份是...
- 男星《失眠》剁人命根 挑戰恐怖極限
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- Marimekko繽紛大秀 慶祝芬蘭建國百年
- 越南正妹催婚 逃逸移工自首速歸鄉
- 高中選秀過來人╱申皓瑋︰盼在二軍 練得更扎實
- 木瓜農轉種溫室香瓜 無毒好口碑
- 哇！580公分超高紅藜
- 全聯出包怪舒跑？ 舒跑小編說話了……
- 前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲
- 文化部第一屆國家影視金融菁英班開課
- 樂視網傳權鬥 賈躍亭辭總座 專任董座
- 議員當監察人 黃適卓：於法不合
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 滯洪池土方遭掉包？ 議員質疑黑金變廢土
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- 限縮冷凍商採購首日 豬價現跌5元
- 垂楊路僅存的楊柳樹 長出新葉
- 新北25電子遊戲場申請案 全否准
- 《TAIPEI TIMES 焦點》IS makes claim for bombing UK concert hall
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得
- 遠傳數位萬事通 24小時待命
- 自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結
- 涉竄改「金平膜衣錠」效期再賣 負責人收押禁見
- 穀保強投╱萬昭清要報中職選秀 學長陳琥︰職棒是「大人的世界」
- 中橫公路又坍了！今早才能搶通
- 〈單身拼圖〉十大禁語 碎了裸男玻璃心
- 哪個沒去過？新竹六大公共工程獲國家卓越建設獎
- 再生紙做拖鞋 大葉學生奪國際設計金獎
- 《觀察筆記》化石
- 停聘1年 夏林清轟未獲答辯
- 長榮中學張文銘 摘12張專業證照
- 惡父傷妻害子 還恐嚇勒索得逞
- 高中選秀過來人╱江辰晏︰球速再快 仍會被打爆
- 機車舊換新政策發燒 全年銷量衝85萬輛
- 北港溪河床便道 國姓盼延長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分