陳時中函WHO新秘書長 署名中華民國台灣

2017-05-24 04:52

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天選出新任秘書長，衛福部長陳時中表示，他已以「中華民國台灣」衛福部長名義致賀函。

WHO今天改選新秘書長，由衣索比亞的艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）當選，他7月將接替來自香港的陳馮富珍。

陳時中晚間受訪表示，已以「中華民國台灣」衛生福利部長名義致賀函，由外交部遞交新任秘書長的代表團，但他並未透露信函內容。

據傳艾德哈諾姆多年前曾在WHA大會上阻止討論台灣議題，對於未來台灣與WHO的關係，陳時中認為會受到政治力干預在所難免，但新秘書長對台灣而言，「再怎麼說不會比以往（陳溤富珍）更糟。

陳時中認為，台灣無法對新情勢抱著天真樂觀，但情勢應該比以前好 ，會從這個基礎努力 。

艾德哈諾姆下午發表政見時強調5大承諾，包括專心致力、改造WHO成為更加有效率及透明權責相符的組織、確保有效回應緊急事故、打造強有力的衛生系統、轉換成世界級團隊並強化透明度等。