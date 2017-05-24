曼徹斯特演唱會恐攻 社群媒體助尋人
〔中央社〕美國新生代女歌手亞莉安娜22日在英國曼徹斯特體育館演唱會驚傳爆炸之後，社群媒體的即時動員力量迅速發揮，成為不少民眾在混亂之際尋找失聯親友的重要工具。
住在蘇格蘭的16歲女孩海瑟（Heather），22日與友人一同參加在曼徹斯特體育館舉行的亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會，演出結束時體育館內部發生爆炸，眾多觀眾急忙逃生，場面驚慌混亂，導致海瑟與友人走散，她的手機也處於關機狀態。
推特用戶貝茨（Vicky Bates）發表了一張當天稍早之前與海瑟的合照，啟動了尋人任務。推文中寫道：「我朋友海瑟有參加亞莉安娜演唱會。她穿著黃色的帽衫，我找不到她。如果有人看到她，請讓我知道。」
這張照片發表之後，短時間內便獲得2萬8000多名網友回推，另外有不少網友在回應當中，提供了更多如何尋找失聯觀眾的最新建議，相隔一小時之後推特用戶藍姆（Nathan Lamb）回應寫道：「她跟我們一起在旅館。」
藍姆並附上一張海瑟的照片，證明海瑟平安無恙。藍姆寫道，爆炸案發生後，看到海瑟一個人在街頭，她的手機又已經沒電，因此邀請她跟其他人一起，到旅館暫時安頓下來。
由於爆炸案發生在晚間，參加演唱會的觀眾大多數又是青少年，甚至兒童，事發之後許多從體育館逃出來的群眾，完全手足無措。曼徹斯特當地民眾，透過推特發起協助安置的愛心善行，以RoomForManchester關鍵字傳遞願意提供這些受創青少年免費房間、食物甚至交通工具的訊息。
不過，爆炸案發生後，社群媒體也傳出不肖人士盜用他人照片，故意散布假消息的案例。
身為職業攝影師的澳洲婦人戴文（Rachel Devine）便指出，12歲女兒潔瑪（Gemma）的照片遭人盜用，拿去做成參加亞莉安娜演唱會卻在爆炸案發生後失聯的少女照片。
住在墨爾本的戴文表示，潔瑪當時在學校裡，一切安好，「完全不知道怎麼會有人把她的照片拿去盜用。」
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