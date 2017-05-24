致函WHO新秘書長 陳時中：期待新模式

2017-05-24 03:28

〔中央社〕衛福部長陳時中今天致賀函給新當選的世衛秘書長艾德哈諾姆，他認為與新秘書長關係不會更糟，期待能發展新模式。

WHO今天改選新秘書長，由衣索比亞的艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）當選，他7月起將接替來自香港的陳馮富珍。

陳時中晚間受訪表示，他已以中華民國台灣衛生福利部長名義致賀函，由外交部遞交新秘書長的代表團，但他並未透露信函內容。

他指出，艾德哈諾姆的政見開宗明義表示將改造WHO成為更加有效率及透明權責相符的機構，並以獨立科學研發為基礎、成為反應靈敏且協調的機構，由此可見新任秘書長對機構改造有相當抱負，相信他在未來處理相關的事情，專業性應該會比較高。

陳時中說，從這角度來看，可以呼應總統蔡英文提到，現在是新情勢、新問卷、新模式，他對專業度較高的秘書長抱較高的新期待，希望能發展出新模式。

至於衣索比亞與中國大陸關係緊密是否會造成影響？陳時中認為，受到政治力干預在所難免，但艾德哈諾姆強調是從弱勢環境出身，對如何讓世界平衡應該有所抱負，且衣索比亞與中國大陸的關係，「不會比現任秘書長陳馮富珍與中國大陸更好」。

因此陳時中認為，世衛新秘書長對台灣而言，「再怎麼說不會比以往（陳溤富珍在任時）更糟」，雖然台灣無法對新情勢抱著天真樂觀，但情勢應該比以前好 ，會從這個基礎努力 。

WHO秘書長下午進行改選，艾德哈諾姆與英國的公衛專家納巴羅（David Nabarro）、前巴基斯坦衛生部長尼西塔（Sania Nishtar）等3人輪番發表政見後進行閉門投票。

下午投票歷經3輪，第一輪投票中，艾德哈諾姆獲得95票，納巴羅獲得52票，尼西塔獲得38票，由於沒有任何一位候選人得到超過三分之二票數，由艾德哈諾姆與納巴羅進入第二輪投票。

第二輪投票，艾德哈諾姆121票，納巴羅62票，由於121票仍沒有超過三分之二（122票），繼續進入第三輪投票，最後由艾德哈諾姆以133票比50票勝出，將自7月上任，一任5年。