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WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
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衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長

2017-05-24  02:28

〔中央社〕外交界人士說，衣索比亞的艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）已當選世界衛生組織（WHO）新任秘書長。

曾擔任衣索比亞衛生部長的艾德哈諾姆擊敗英國的納巴羅（David Nabarro）和巴基斯坦的尼西塔（SaniaNishtar），將接替來自香港的陳馮富珍，成為聯合國這個公共衛生組織的秘書長。

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