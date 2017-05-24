衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
2017-05-24 02:28
〔中央社〕外交界人士說，衣索比亞的艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）已當選世界衛生組織（WHO）新任秘書長。
曾擔任衣索比亞衛生部長的艾德哈諾姆擊敗英國的納巴羅（David Nabarro）和巴基斯坦的尼西塔（SaniaNishtar），將接替來自香港的陳馮富珍，成為聯合國這個公共衛生組織的秘書長。
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