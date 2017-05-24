WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世界衛生大會（WHA）今進行幹事長選舉，由衣索比亞現任外交部長、前衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選新任幹事長，是第一名非洲出身的世界級領導人。英國倫敦帝國學院WHO中心臨床醫學博士研究員陳志瑜分析指出，衣索比亞出線，台灣未來5年內參與WHO的機會「近乎等於零」。衛生署首任駐日內瓦代表張武修則認為，「後陳馮時代」對台灣的正面因素仍然較多，未來台灣發展國際醫衛策略要更「靈活、積極、機動」。
第70屆WHA今進入第二天議程，來到本屆大會的重頭戲，WHA例行審查年度預算與討論醫衛專業事項，惟今年更逢5年一次的幹事長選舉，195個會員國在會中選舉出新任幹事長。現任幹事長陳馮富珍自2007年上任，掌WHO最高職位長達10年，陳馮富珍在昨天開幕演說上，承認她在2014年控制西非伊波拉疫情時曾犯下領導錯誤，但也強調很快即修正。
3輪投票選出特沃德羅斯 首由非洲出身
3位幹事長候選人包括目前擔任聯合國秘書長永續發展與氣候變遷議題特別顧問的英國籍納巴羅（David Nabarro）；衣索比亞現任外交部長、前任衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）；第3位為巴基斯坦籍尼西塔（Sania Nishtar），曾任WHO多個專案委員會及諮詢小組成員。3人於下午大會中先輪番發表政見，而後進行投票程序。
第一輪投票中，特沃德羅斯獲得95票，納巴羅獲得52票，尼西塔獲得38票，由於沒有任何一位候選人得到超過三分之二票數，由特沃德羅斯與納巴羅進入第二輪投票。第二輪投票，特沃德羅斯121票，納巴羅62票，由於121票仍沒有超過三分之二（122票），繼續進入第三輪投票，最後由特沃德羅斯勝出，當選新任幹事長。幹事長一任5年，特沃德羅斯將從7月開始走馬上任。
「從裡到外」 衣索比亞被中國完全掌控
歐洲醫事聯盟執行長、同時是英國倫敦帝國學院WHO中心臨床醫學博士研究員的陳志瑜分析指出，衣索比亞被中國「從上到下、從裡到外」完全掌控，涵括社會上所有層面，例如派遣醫療隊和教師到衣索比亞、提供衣索比亞學生中國留學獎學金、資助建設醫院、投資興建高速公路、水力發電廠、輕軌、鐵路、海港等，中國是衣國最主要的外資，最主要外國移民也來自中國。
陳志瑜進一步指出，衣索比亞是支持中共取代台灣聯合國席次的中共重要友邦，特沃德羅斯除相當支持中國，也擔任衛生部長與外交部長，先衛生、再外交，對於國際衛生事務的考量，可能將是政治考量遠勝於醫師倫理。因此陳志瑜認為，由衣索比亞出身的特沃德羅斯出線，台灣未來5年內參與WHO的機會「近乎等於零」。台灣醫界聯盟執行長林世嘉則呼籲新幹事長，「一定要弄清楚聯合國2758號決議」。
張武修：台發展國際醫衛策略要更靈活
衛生署首任駐日內瓦代表張武修則認為，「後陳馮時代」台灣的戰略強度一定不能減少，但因為中國和陳馮控管台灣參與到滴水不漏的程度，此次改選對台灣的正面因素仍較多。張武修也說，未來台灣在國際衛生發展上，需要「更靈活、積極、機動」，更重要是在技術專業上「跑在中國前面」，並做歐美日加澳的國際衛生夥伴，展開全方位的國際衛生策略。
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標題：WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
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