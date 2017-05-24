英警方：曼城恐攻案嫌犯為阿貝迪

2017-05-24 01:36

〔中央社〕英國警方今天說，曼徹斯特演唱會炸彈攻擊案的嫌犯名字為阿貝迪（Salman Abedi），但拒絕進一步透露細節。這起攻擊案已造成22人喪生。

美國官員稍早已透露嫌犯的名字。

法新社報導，大曼徹斯特警察局長霍普金斯（Ian Hopkins）說，今年22歲的阿貝迪「因尚未被正式確認身分，所以我不希望進一步發表評論」。

他接著說：「目前首要之務仍是查出他是否是獨自犯案，或他只是攻擊網的一員。」