| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
WHA新幹事長衣索比亞籍出線 未來恐不利台參與
 首頁 > 國際

英警方：曼城恐攻案嫌犯為阿貝迪

2017-05-24  01:36

〔中央社〕英國警方今天說，曼徹斯特演唱會炸彈攻擊案的嫌犯名字為阿貝迪（Salman Abedi），但拒絕進一步透露細節。這起攻擊案已造成22人喪生。

美國官員稍早已透露嫌犯的名字。

法新社報導，大曼徹斯特警察局長霍普金斯（Ian Hopkins）說，今年22歲的阿貝迪「因尚未被正式確認身分，所以我不希望進一步發表評論」。

他接著說：「目前首要之務仍是查出他是否是獨自犯案，或他只是攻擊網的一員。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：英警方：曼城恐攻案嫌犯為阿貝迪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.