恐怖分子動亂 杜特蒂宣布菲南戒嚴

2017-05-24 00:30

〔中央社〕穆斯林激進組織與恐怖組織在菲國南部作亂，菲律賓總統杜特蒂宣布民答那峨島戒嚴60天。這是菲國繼1972年以來，再次有總統宣布戒嚴。

杜特蒂目前正在俄羅斯訪問，他於23日深夜11時左右，透過馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）宣布民答那峨島進入戒嚴狀態，為期60天。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）也宣布，杜特蒂將縮短俄羅斯訪問行程，返國主持大局。

激進組織「馬巫德集團」（Maute Group）與恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），昨天下午在民答那峨島馬拉韋市（Marawi）發生激戰。

這兩個組織據信已於2015年向伊斯蘭國（IS）效忠。

媒體報導稱，武裝分子佔領了當地1所醫院、1間監獄，並升起IS黑旗。

菲律賓軍方未證實媒體報導，僅稱雙方正在戰鬥中。

1972年9月21日，當時的總統馬可仕因國內共產黨叛亂以及一連串爆炸事件，而宣布全國戒嚴，直到1981年1月17日。

杜特蒂之前即曾多次揚言實施戒嚴，以恢復國內治安與社會秩序，引發民眾對民主的憂慮。