曼城炸彈客身分曝光 22歲英男子阿貝迪
2017-05-24 00:22
〔中央社〕美國官員表示，英國曼徹斯特市體育館舉行的演唱會遭到自殺炸彈客攻擊，造成22人喪生和數十人受傷，已查出犯案的恐怖分子是22歲的英國人阿貝迪（Salman Abedi）。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，阿貝迪1994年生於曼徹斯特，他的父母是利比亞難民，為了逃離強人格達費政權的統治而來到英國。
阿貝迪的父親是安全人員，他和妻子都在利比亞出生，移居倫敦後又搬到曼徹斯特南區，在當地已住了至少10年。
英國首相梅伊（Theresa May）稍早表示，警方和安全單位已知嫌犯身分，但當局尚未準備好要宣布攻擊者身分。
梅伊說，攻擊者在美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會會場的一個出口引爆炸彈，目的是要犯下「最大規模屠殺」事件。
警方稍早表示，他們逮捕了一名23歲男子，疑似涉及發生在曼徹斯特演唱會的爆炸案。梅伊後來說，警方與安全機構正在調查是否有其他人涉案。
她告訴英國廣播公司電視網（BBC Television）：「我和警方談過目前還在進行的調查，他們和安全機構顯然都想查明是否有更多人涉及這起事件。」
伊斯蘭國（IS）透過即時通訊軟體Telegram發布聲明，承認犯下曼徹斯特體育館演唱會的血腥攻擊案，並說是在會場放置爆裂裝置發動攻擊。
路透社報導，這個聖戰團體的聲明說：「『哈里發國』（caliphate）一名戰士在曼特斯特一場十字軍（Crusader）的聚會中放置了一個炸彈。」
美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）表示，儘管伊斯蘭國宣稱犯案，美國尚未證實伊斯蘭國與這起攻擊的關聯。
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