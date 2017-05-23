26小時登頂聖母峰 西班牙登山者創新紀錄

2017-05-23 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕每年4、5月因氣候最適宜，是聖母峰登山季，西班牙登山者霍爾內特（Kilian Jornet）的團隊聲稱創下新紀錄，在不使用固定繩索、不補充氧氣的情況下，霍爾內特只用了26小時就登上世界最高峰。

綜合外媒報導，團隊聲明指出，29歲的霍爾內特20日晚間從海拔5150公尺的聖母峰北面營地出發，於22日凌晨登上海拔8848公尺的聖母峰山頂，只花了26個小時，且沒有使用固定繩索、不補充氧氣。

霍爾內特的媒體團隊告訴《法新社》，「我們認為，基里安刷新了最快登頂時間。」但《法新社》指出，這項紀錄無法獨立證實。通常得等相關單位藉由登山者的照片及GPS證實紀錄。

霍爾內特希望能刷新最快往返紀錄：從營地到山頂再回到營地。但因為胃部問題，他不得不停留在較高的營地休息。他在一份聲明中表示，不使用固定繩索就登上聖母峰山頂不是每天都能做到的，「我看到了美妙的夕陽，並終於在午夜到達了山頂」。

和他同在一個營地的登山者巴林格（Adrian Ballinger）說，霍爾內特可能會在接下來幾天再次嘗試刷新登頂的往返紀錄。