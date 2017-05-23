| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

26小時登頂聖母峰 西班牙登山者創新紀錄

2017-05-23  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕每年4、5月因氣候最適宜，是聖母峰登山季，西班牙登山者霍爾內特（Kilian Jornet）的團隊聲稱創下新紀錄，在不使用固定繩索、不補充氧氣的情況下，霍爾內特只用了26小時就登上世界最高峰。

綜合外媒報導，團隊聲明指出，29歲的霍爾內特20日晚間從海拔5150公尺的聖母峰北面營地出發，於22日凌晨登上海拔8848公尺的聖母峰山頂，只花了26個小時，且沒有使用固定繩索、不補充氧氣。

霍爾內特的媒體團隊告訴《法新社》，「我們認為，基里安刷新了最快登頂時間。」但《法新社》指出，這項紀錄無法獨立證實。通常得等相關單位藉由登山者的照片及GPS證實紀錄。

霍爾內特希望能刷新最快往返紀錄：從營地到山頂再回到營地。但因為胃部問題，他不得不停留在較高的營地休息。他在一份聲明中表示，不使用固定繩索就登上聖母峰山頂不是每天都能做到的，「我看到了美妙的夕陽，並終於在午夜到達了山頂」。

和他同在一個營地的登山者巴林格（Adrian Ballinger）說，霍爾內特可能會在接下來幾天再次嘗試刷新登頂的往返紀錄。

廣告
  • 西班牙登山者霍爾內特（Kilian Jornet）的團隊聲稱創下新紀錄，在不使用固定繩索、不補充氧氣的情況下，霍爾內特只用了26小時就登上世界最高峰。（法新社）

    西班牙登山者霍爾內特（Kilian Jornet）的團隊聲稱創下新紀錄，在不使用固定繩索、不補充氧氣的情況下，霍爾內特只用了26小時就登上世界最高峰。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 登山 紀錄 聖母峰
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：26小時登頂聖母峰 西班牙登山者創新紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.