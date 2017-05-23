機場員工挖糞水找回百萬鑽戒 中客回應...

機場工作人員打赤腳在糞水中找了一個多小時後才把鑽戒尋回。（圖取自《澎湃新聞》）

2017-05-23 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名旅客不慎把鑽戒掉進飛機上的馬桶裡，降落後，機場工作人員打赤腳在糞水中找了一個多小時後才把鑽戒尋回，這名中國旅客則表示，時間太趕，日後會再專程向大家道謝。

中國《澎湃新聞》報導，這名中國旅客搭乘21日卡達航空QR890航班返回杭州，在使用機上廁所時，不慎把價值約30萬人民幣（約130萬新台幣）的鑽戒掉進馬桶。

杭州蕭山國際機場地服公司客艙清潔部獲報後，將排污車開到指定地點，把污水排到污水池。由於事發突然，沒有準備長筒鞋、口罩等，2名員工只好脫下鞋襪，赤腳在糞水尋找。

清潔部的員工先是動用磁吸工具尋找，但沒收獲，又到排污車上的污水箱，也沒找到，最後回到污水池找了一個多小時才發現鑽戒，由航空公司代辦人員轉交給在機場等候的旅客。

清潔部副經理呂毅斌表示，2名員工花了一個半小時洗澡，身上的味道還是沒有散去。他說，戒指主人是名出國回來的旅客，對方表示時間太趕，日後會專程再來表示感謝。