英國演唱會爆炸釀22死 最年輕死者僅8歲
2017-05-23 22:28
8歲的魯索斯（Saffie Rose Roussos）為最年輕死者。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手亞莉安娜在英國開演唱會遭炸彈攻擊，造成22死59傷，死者名單目前已曝光2人，其中最年輕死者確認為僅8歲的魯索斯（Saffie Rose Roussos）。
綜合英媒報導，此次事件死者名單曝光，最年輕死者為8歲的魯索斯，她當天與母親和姐姐一起聽演唱會，不料遇上炸彈攻擊，她的姐姐和媽媽受傷送醫治療當中，目前沒有生命危險，魯索斯則不性身亡。
魯索斯的小學校長烏普頓（Chris Upton）受訪時證實魯索斯死亡，並表示對事件感到震驚。他也表示，魯索斯過去溫暖和善良的回憶將被大家永遠記住。
報導指出，另一名已曝光的死者為18歲大學生喬治娜（Georgina Callander），她經過搶救後仍在醫院宣告不治。她的學校表示，「我們以最深切的同情、思念和祈禱幫助喬治娜的家人和朋友以及所有受影響的人。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 英演唱會爆炸 行車紀錄器拍下火光與巨響
- 小天后演唱會爆炸 台灣英國留學生暫無傳傷亡
- 機器戰警真的來了！ 已在杜拜街頭執勤
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 7部龐德風靡12年 羅傑摩爾癌逝享壽89歲
- 來台次數居好萊塢之冠 親民阿湯哥50米紅毯走3小時
- 回眸一「照」百單生 民眾：為什麼要回來
- 他從Burberry跳槽！ 英國男人要有新衣服了
- 江蕙出庭指認兇嫌 保鏢層層護駕大陣仗
- 漢光實兵第2天 金防部演練人質營救
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- NBA》柯瑞率隊進冠軍戰 廠商趁勢推新球鞋
- 海購族哭哭！ 進口貨物免稅門檻降為2000元
- 反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
- 籃球》東亞錦標賽12人名單 最快下週出爐
- 衛福部前往日內瓦宣傳 林全：謝謝你們替台灣發聲
- Marimekko繽紛大秀 慶祝芬蘭建國百年
- D奶女星拒絕火辣 穿圍裙改當大廚
- 模擬台南單軌長這樣？鄉民發揮想像力
- 鋒面明傍晚抵達！吳德榮：中部以北轉涼有較大雨勢
- 日圓匯率優勢 今年暑假親子遊東京夯
- 小鮮肉警員被送附謝卡可樂 被虧「有人暗戀你」
- 中職》張志豪歸期近 史總：100％康復就歸隊
- 市場情緒樂觀 美股上揚
- 監委搭海巡船巡查 遇中國鐵殼船越界捕撈
- 端午連假往返宜蘭 首都客運保證20分鐘內搭到車
- 日職》王牌也救不了羅德 工藤監督奪生涯200勝
- 靜脈曲張別亂按摩 小心造成血栓剝離
- 醫病》懷孕過個馬路都氣喘吁吁 原來罹患肺動脈高壓
- 拿點滴架K歌畫面深植人心 抗癌鬥士施柏薇走了
- 宏達電DeepQ跨足醫療人工智慧 助攻虛擬實境VR
- 南韓獨立樂團HYUKOH 7月首登「台」唱2場
- 今年「本土首例」登革熱 改判定自馬國境外移入
- 南檢本週續傳林奕含同學 了解高中時期感情世界
- 報稅了嗎？雲林還有5萬多報稅義務人未報稅
- 李明哲案 時力：陸委會應禁中國高官來台
- 改裝車=吸毒？ 台中市議員留言引眾怒
- 太百爭議燒不完！高院判李恆隆免還股票
- 端午關懷 大飯店粽子送弱勢長輩
- 讓長輩開心 曹仲植基金會讓你做5億別墅一日莊主
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英國演唱會爆炸釀22死 最年輕死者僅8歲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分