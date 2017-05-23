英國演唱會爆炸釀22死 最年輕死者僅8歲

8歲的魯索斯（Saffie Rose Roussos）為最年輕死者。（美聯社）

2017-05-23 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手亞莉安娜在英國開演唱會遭炸彈攻擊，造成22死59傷，死者名單目前已曝光2人，其中最年輕死者確認為僅8歲的魯索斯（Saffie Rose Roussos）。

綜合英媒報導，此次事件死者名單曝光，最年輕死者為8歲的魯索斯，她當天與母親和姐姐一起聽演唱會，不料遇上炸彈攻擊，她的姐姐和媽媽受傷送醫治療當中，目前沒有生命危險，魯索斯則不性身亡。

魯索斯的小學校長烏普頓（Chris Upton）受訪時證實魯索斯死亡，並表示對事件感到震驚。他也表示，魯索斯過去溫暖和善良的回憶將被大家永遠記住。

報導指出，另一名已曝光的死者為18歲大學生喬治娜（Georgina Callander），她經過搶救後仍在醫院宣告不治。她的學校表示，「我們以最深切的同情、思念和祈禱幫助喬治娜的家人和朋友以及所有受影響的人。」