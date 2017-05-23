| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前任007羅傑摩爾過世 享壽89歲
 首頁 > 國際

韓團獲美告示牌獎項 英媒：中國封殺失敗

防彈少年團昨獲得告示牌獎項，英媒認為中國封殺韓國藝人適得其反。（美聯社）

2017-05-23  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓因為薩德問題遭中國全面報復，許多韓國藝人也被封殺，不過南韓偶像男團防彈少年團昨天榮獲美國「告示牌」最佳社群歌手，對此英媒分析，中國的打壓可能適得其反，韓國音樂已轉向西方主流市場。

英國《每日電訊報》23日報導，從去年以來南韓多個團體已被中國封殺，中國希望藉此逼南韓政府改變部署薩德的決心。根據數據，去年韓國娛樂公司的虧損已超過1.4億美元（約新台幣42億元）；另外香港娛樂節目製作公司「ELF ASIA」執行長艾倫孔（Ellen Kong）日前也曾表示，薩德造成的影響很巨大，這意味中國不再是K-POP的可行市場。

儘管中國強力封殺，但昨天防彈少年團打敗小賈斯汀（Justin Bieber），成為第一個獲得告示牌獎項的韓團。報導認為，美國儼然已成為韓團的新市場，此跡象顯示中國的報復行動可能適得其反，讓K-POP轉向西方市場，雖然防彈少年團沒有以英文唱歌，但門票在洛杉磯等地已賣光，許多美國的K-POP粉絲表示興奮。

文中也提到，韓流在美國發展迅速，今年在美國演出的場次大增，連威爾史密斯的18歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith）也宣布將在韓國出道。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BTS防彈少年團 中國 南韓 封殺 薩德 薩德反導彈系統（THAAD） 防彈少年團 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：韓團獲美告示牌獎項 英媒：中國封殺失敗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.