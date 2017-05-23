韓團獲美告示牌獎項 英媒：中國封殺失敗

防彈少年團昨獲得告示牌獎項，英媒認為中國封殺韓國藝人適得其反。（美聯社）

2017-05-23 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓因為薩德問題遭中國全面報復，許多韓國藝人也被封殺，不過南韓偶像男團防彈少年團昨天榮獲美國「告示牌」最佳社群歌手，對此英媒分析，中國的打壓可能適得其反，韓國音樂已轉向西方主流市場。

英國《每日電訊報》23日報導，從去年以來南韓多個團體已被中國封殺，中國希望藉此逼南韓政府改變部署薩德的決心。根據數據，去年韓國娛樂公司的虧損已超過1.4億美元（約新台幣42億元）；另外香港娛樂節目製作公司「ELF ASIA」執行長艾倫孔（Ellen Kong）日前也曾表示，薩德造成的影響很巨大，這意味中國不再是K-POP的可行市場。

儘管中國強力封殺，但昨天防彈少年團打敗小賈斯汀（Justin Bieber），成為第一個獲得告示牌獎項的韓團。報導認為，美國儼然已成為韓團的新市場，此跡象顯示中國的報復行動可能適得其反，讓K-POP轉向西方市場，雖然防彈少年團沒有以英文唱歌，但門票在洛杉磯等地已賣光，許多美國的K-POP粉絲表示興奮。

文中也提到，韓流在美國發展迅速，今年在美國演出的場次大增，連威爾史密斯的18歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith）也宣布將在韓國出道。