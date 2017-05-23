菲律賓軍方與親IS恐怖份子激戰 多人受傷

2017-05-23 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓軍方今天為了緝捕一名恐怖組織首腦，在菲國南部大城馬拉韋市（Marawi City）的一棟公寓與武裝份子發生槍戰，至少5名軍人受傷。

菲律賓軍方表示，他們接獲消息稱恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）藏匿該棟公寓中，因此發起這次的突擊行動。

不過與軍方駁火的並非阿布沙伊夫成員，而是另一個激進組織馬巫德集團（Maute Group）的15名武裝份子。據外媒報導，這兩個激進組織有聯盟關係，並且同樣對中東極端組織伊斯蘭國（IS）宣示效忠。

因為這起衝突，當地一度傳出有恐怖份子挾持醫院，不過菲國官方否認相關傳聞，呼籲當地居民不要再散佈不實謠言。

據報導，當地的部分道路已暫時封閉，入夜後戰鬥仍在持續中。