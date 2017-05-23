亞莉安娜演唱會爆炸 英國女王：野蠻行為

英國女王譴責炸彈攻擊事件。（法新社）

2017-05-23 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）英國開唱遭炸彈攻擊，造成22死59傷，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）稍早發出聲明，向受難者表達最深切的同情，並批評攻擊行為超「野蠻」。

綜合外媒報導，英國女王聲明指出，自己對爆炸事件感到震驚，要向受難者表達最深切的同情，另外也要向受害者家屬和朋友致敬。

她也感謝在現場以「專業和關懷」救難的緊急救護人員，對曼徹斯特民眾以人性和同情的態度面對野蠻行為感到敬佩。

另外，英國首相梅伊23日上午也表示，恐怖主義永遠不會打敗英國，「分裂我們的這種企圖，為我們帶來能夠凝聚眾人的善良行為。在這個困難的時刻，我們與曼徹斯特人站在一起。」

梅伊也批評，恐怖主義行為都是針對無辜人民的懦弱攻擊，這場噁心又懦弱的襲擊令人震驚。