女駕駛倒車衝撞嬰兒車 移車竟又再撞一次…

2017-05-23 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳一段驚悚影片，一名女駕駛在倒車時竟直接撞上車後的嬰兒車，並將嬰兒車撞上停在一旁的車輛，沒想到驚慌的女駕駛在下車查看後，再度移車時竟又再度後退，對嬰兒車形成二次撞擊，之後才見女駕駛下車從倒地的嬰兒車內抱出一名嬰兒，讓看到的網友都直呼實在太誇張。

臉書「GeBe Cars 幫你搵好車」近日貼出一段影片，指日前韓國有名女駕駛在倒車時竟不慎撞擊車後的嬰兒車，並直接將嬰兒車撞上停在一旁的車輛。沒想到女駕駛在緊急下車查看後，竟又再次倒退，導致嬰兒車再度貼上一旁的車輛，讓現場目擊的民眾瞠目結舌。

從影片中可看到，之後女駕駛將車往前移後，才趕忙下車衝向嬰兒車，並將一名嬰兒抱起安撫，一旁則有民眾疑似在撥電話報警。該段影片上線後便引發網友議論，不少人都直呼該名女駕駛開車實在太恐怖，怒批駕照是用雞腿換來的嗎？

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