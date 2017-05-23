王思聰嗆柯潔：當時你那囂張勁兒哪兒去了？
2017-05-23 21:10
柯潔（左）不敵人工智慧AlphaGo。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋大戰今（23）天開打，世界棋王柯潔遭到人工智慧AlphaGo擊敗，柯潔的微博湧進眾多中國網友為他打氣，但中國首富王健林獨子王思聰卻留言嗆：「喲，當時李（世乭）和alphago下的時候，你那囂張勁兒哪兒去了？」他的酸言酸語，慘遭眾多網友圍剿。
柯潔在今天與AlphaGo的對弈前，在昨晚於微博發文「最後的對決」，表示這是他和人工智能最後的3盤對局，因為他感受不到人工智能對圍棋的熱情、熱愛，因此希望大家欣賞他最後的人機大戰。
許多中國網友也在此篇貼文留言，替柯潔打氣，但王思聰卻在首盤比賽前，於今天早上在該篇貼文留言，酸柯潔：「喲，當時李（世乭）和alphago下的時候，你那囂張勁兒哪兒去了？」質疑柯潔不像過去那樣囂張了。
不少中國網友紛紛批評王思聰，一面倒力挺柯潔，留言稱：「人家囂張是因為人家蟬聯世界冠軍，你囂張只是因為你是王健林的兒子」、「知道你內心空虛，再不要刷存在感了」、「好好玩你的網紅，別整天給自己加戲」、「少摻和你不懂的事兒」。
至於「人機大戰」首盤在今天早上10點30分開打，歷經逾4小時激戰，柯潔以1目半之差輸給了AlphaGo（依中國規則數棋，AlphaGo贏柯潔1/4子），週四（25日）將進行第二戰，週六（27日）則是舉行第三戰。
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