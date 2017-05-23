守護懷孕北極熊母子 美煉油廠大陣仗封橋
2017-05-23 23:41
美國阿拉斯加離岸煉油廠為了守護懷孕母北極熊與腹中胎兒，除了封橋外還出動偵察機密切觀察。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加北海岸一間離岸煉油公司Hilcorp Alaska LLC，為了讓一隻懷有身孕的北極熊安心在煉油廠大橋下待產，2週前將安全級別調至最高等級，管制全場人車，除了安排生物學家24小時密切監控外，還用遠程監視攝影系統掌控這對母子狀況，上週四母熊終於帶著小熊走出巢穴。
據《美聯社》報導，Hilcorp能源公司的煉油廠設在阿拉斯加北海岸一座人工島上，唯一的通路是一座1.5公里長的大橋。3個月前一名工人在橋底的雪堆中發現一個洞穴入口，出動裝有紅外線攝影機的飛機在上空偵察後，發現竟是一隻懷有身孕的北極熊媽媽在底下建窩，等待生產。
Hilcorp與聯邦野生動物局協商後，決定封橋守護這對母子，煉油公司下令工作人員進出皆須搭乘指定巴士，其餘時間大橋皆處封閉狀態，此外還準備一輛重型剷雪車以備不時之需。
野生動物專家表示，北極熊對噪音的敏感度相當高，母熊若是受到驚嚇，很有可能殺死自己的孩子或將孩子遺棄，而被棄養的小北極熊，第一年的死亡率就高達50%。
2週前，母熊領著熊寶寶先在洞穴外生活，Hilcorp擔心噪音導致母熊殺子悲劇上演，因此將安全級別提升至最高級，直至上週四小熊隨媽媽離巢學習狩獵海豹為止。
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