不再爆肝打畢業論文 哈佛生做饒舌專輯高分過關
2017-05-23 20:22
哈佛大學英文系學生蕭（Obasi Shaw），交出一張饒舌專輯做為畢業論文，成為哈佛校史上第一名以饒舌專輯為論文的畢業生。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕一般人對於畢業論文的報告不外乎一疊厚厚的紙本，不過在美國哈佛大學一名英文系學生，交出一張饒舌專輯做為畢業論文，讓該生不但獲得學位，還獲得教授的高分青睞，成為哈佛校史上第一名以饒舌專輯為論文的畢業生。
綜合媒體報導，該名哈佛大學生蕭（Obasi Shaw）接受哈佛校園刊物《Harvard Gazette》訪問時表示，這張名為《Liminal Minds》（局限心理）的饒舌專輯名稱的靈感，是由criminal minds（犯罪心理）一詞得來，蕭用憂鬱的樂風表達非裔族群所受到不公，除了被邊緣化以外，還必須遭受大環境不平等的對待。
論文指導老師貝爾（Josh Bell）表示，「蕭在每一首歌之中都在說故事，有不同的意見，而這正是美國社會及種族政治最重要的議題，除此之外，這是十分有趣的專輯。」這張饒舌專輯得到了A¯，是第二高的等第。
回顧初衷，蕭表示會這樣突發奇想其實是出於他母親，在他苦思不得其解的時候，他母親對他說，「為何不用Rap當作畢業論文？」，他因此花了一年以上的時間寫歌、學習混音技巧與錄音，整張專輯費時兩年才完成。
貝爾表示蕭是一位藝術家，「這張專輯裡的每一首歌，必定受英語系師生的喜愛，而且饒舌樂愛好者也會喜歡」。
雖然蕭之後將會在西雅圖實習軟體工程的工作，而非投身音樂，但他表示饒舌是一種興趣，也是一種表達方式，雖然有人認為饒舌不是高尚藝術，但其實饒舌與詩歌大同小異。雖然蕭認為他的專輯品質還有提升的空間，不過他也表示，會在網路上免費公開他的「畢業論文」。
相關影片請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！
- 面對美國呼籲聯合封殺 伊朗總統：持續開發彈道飛彈
- 小天后演唱會爆炸 台灣英國留學生暫無傳傷亡
- 演唱會爆炸至少19人死！ IS支持者網上慶祝
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 虛擬結合實境 林俊傑率28人登台唱
- 離職員工通匪 假車禍劫整車手機
- 三大法人買超63億 外資買超32億
- 《自由廣場》高齡醫師退場機制
- 紫葉槭長新葉 太平山又見紅葉隧道
- 狂打110 男子無錢繳罰鍰關3天
- 誆MIT產品詐國防部351萬 光華數位新天地前會長遭訴
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- 「嘟嘟房」爆違法經營 北市43處停車場沒登記
- 誰讓「中華民國」失蹤？ 郝明義：是「他」首開紀錄
- 搞大少女肚子 男子娶少女獲「丈母娘」原諒
- 黃小琥94狂 開唱任點歌
- 靜脈曲張別亂按摩 小心造成血栓剝離
- 日職》明星賽人氣旺 川崎宗則：才想泡溫泉……
- 網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」
- 中職》張志豪復出2戰都開轟 林智勝最快周五出賽
- 中年失業上網找工作 這間「茶葉公司」很不單純
- 資本額剩4成 桃捷：沒有轉虧為盈時間表
- AT&T Byron Nelson高球賽》侯謝爾加班 贏得2年半首勝
- 「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 「我上次聽亞莉安娜歌險死掉」 白目記者調侃爆炸案挨轟
- 對老友的庇蔭？向娃靠聊豬哥亮爽賺10萬
- 當歸丹參在地加工 花蓮首推「料理即時包」
- 妻跪媽祖27天 警官夫奇蹟醒了
- （現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難
- 《觀察筆記》化石
- 蘇迪曼盃》快打俄晉8強 我明戰南韓
- 可惡毒蟲 爸爸住院還性侵醫檢師
- 仿古木船潢渡黑水溝遇巨浪 重現安平運河再等2年
- 高英工商連續8年師生同獲全國技藝教育績優人員獎
- 另類畢業典禮 文光畢業生遠征台灣最西端
- 摸一次不夠 再摸一次 色狼判拘40日
- 亞莉安娜遇恐怖爆炸 男友狀況外PO自嗨照
- 推動完成訴訟、組織金字塔化
- oBike明進駐宜蘭 違停開罰3百起跳
- 男星《失眠》剁人命根 挑戰恐怖極限
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不再爆肝打畢業論文 哈佛生做饒舌專輯高分過關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分