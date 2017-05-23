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不再爆肝打畢業論文 哈佛生做饒舌專輯高分過關

哈佛大學英文系學生蕭（Obasi Shaw），交出一張饒舌專輯做為畢業論文，成為哈佛校史上第一名以饒舌專輯為論文的畢業生。（美聯社）

2017-05-23  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕一般人對於畢業論文的報告不外乎一疊厚厚的紙本，不過在美國哈佛大學一名英文系學生，交出一張饒舌專輯做為畢業論文，讓該生不但獲得學位，還獲得教授的高分青睞，成為哈佛校史上第一名以饒舌專輯為論文的畢業生。

綜合媒體報導，該名哈佛大學生蕭（Obasi Shaw）接受哈佛校園刊物《Harvard Gazette》訪問時表示，這張名為《Liminal Minds》（局限心理）的饒舌專輯名稱的靈感，是由criminal minds（犯罪心理）一詞得來，蕭用憂鬱的樂風表達非裔族群所受到不公，除了被邊緣化以外，還必須遭受大環境不平等的對待。

論文指導老師貝爾（Josh Bell）表示，「蕭在每一首歌之中都在說故事，有不同的意見，而這正是美國社會及種族政治最重要的議題，除此之外，這是十分有趣的專輯。」這張饒舌專輯得到了A¯，是第二高的等第。

回顧初衷，蕭表示會這樣突發奇想其實是出於他母親，在他苦思不得其解的時候，他母親對他說，「為何不用Rap當作畢業論文？」，他因此花了一年以上的時間寫歌、學習混音技巧與錄音，整張專輯費時兩年才完成。

貝爾表示蕭是一位藝術家，「這張專輯裡的每一首歌，必定受英語系師生的喜愛，而且饒舌樂愛好者也會喜歡」。

雖然蕭之後將會在西雅圖實習軟體工程的工作，而非投身音樂，但他表示饒舌是一種興趣，也是一種表達方式，雖然有人認為饒舌不是高尚藝術，但其實饒舌與詩歌大同小異。雖然蕭認為他的專輯品質還有提升的空間，不過他也表示，會在網路上免費公開他的「畢業論文」。

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相關關鍵字： 畢業論文 非裔美籍 饒舌
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