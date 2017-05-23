陳馮富珍告別WHO演說 坦承處理伊波拉疫情反應太慢
2017-05-23 20:40
〔即時新聞／綜合報導〕即將在6月30日卸任的世界衛生組織（WHO）港籍幹事長陳馮富珍在週一（22日）發表告別演說，為10年任內的政績自辯，同時也坦承世衛在處理伊波拉疫情時反應太慢。世衛將在週二選出新幹事長。
綜合外媒報導，陳馮富珍週一在告別演說中談到10年間的功績，以反駁外界對世衛的批評。在她任內，全球各地爆發多世公衛危機，最為嚴重的就是非洲伊波拉疫情，導致1萬多人死亡，世衛為此挨批反應太慢。
陳馮富珍表示，「那次大爆發令每一個人，包括世衛，都措手不及。當伊波拉首次在西非出現時，世衛太慢確認它是甚麼病毒，因為這次爆發與過往在中非出現的爆發很不同。」
她指出，當伊波拉疫情日趨嚴峻時，世衛推行一連串改革，控制了疫情，並研發出第一個伊波拉疫苗。她說，她會疫情處理負責，「成功與否，歷史會作出判斷。」
世衛194個會員國將在週二選出新任幹事長，任期從7月1日開始，一任為期5年。共3位候選人角逐該職，分別是衣索比亞的外交部長、前衛生部長亞德哈農（Tedros Adhanom），如果他勝出，將會是第一位擔任該職的非洲人。
巴基斯坦的前衛生部長尼西塔（Sania Nishtar）也是候選人之一，在聯合國體系任職20多年的世衛內部人士納巴羅（David Nabarro）也在名單內，他是一名備受尊敬的英國醫生和外交官。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！
- 面對美國呼籲聯合封殺 伊朗總統：持續開發彈道飛彈
- 聖母峰最後險關「希拉瑞」崩塌？尼泊爾當局：誤傳
- PO性感照抗議政府 泰護士挨轟辭職
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 虛擬結合實境 林俊傑率28人登台唱
- 離職員工通匪 假車禍劫整車手機
- 三大法人買超63億 外資買超32億
- 《自由廣場》高齡醫師退場機制
- 紫葉槭長新葉 太平山又見紅葉隧道
- 狂打110 男子無錢繳罰鍰關3天
- 誆MIT產品詐國防部351萬 光華數位新天地前會長遭訴
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- 「嘟嘟房」爆違法經營 北市43處停車場沒登記
- 誰讓「中華民國」失蹤？ 郝明義：是「他」首開紀錄
- 搞大少女肚子 男子娶少女獲「丈母娘」原諒
- 黃小琥94狂 開唱任點歌
- 靜脈曲張別亂按摩 小心造成血栓剝離
- 日職》明星賽人氣旺 川崎宗則：才想泡溫泉……
- 網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」
- 中職》張志豪復出2戰都開轟 林智勝最快周五出賽
- 中年失業上網找工作 這間「茶葉公司」很不單純
- 資本額剩4成 桃捷：沒有轉虧為盈時間表
- AT&T Byron Nelson高球賽》侯謝爾加班 贏得2年半首勝
- 「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 「我上次聽亞莉安娜歌險死掉」 白目記者調侃爆炸案挨轟
- 對老友的庇蔭？向娃靠聊豬哥亮爽賺10萬
- 當歸丹參在地加工 花蓮首推「料理即時包」
- 妻跪媽祖27天 警官夫奇蹟醒了
- （現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難
- 《觀察筆記》化石
- 蘇迪曼盃》快打俄晉8強 我明戰南韓
- 可惡毒蟲 爸爸住院還性侵醫檢師
- 仿古木船潢渡黑水溝遇巨浪 重現安平運河再等2年
- 高英工商連續8年師生同獲全國技藝教育績優人員獎
- 另類畢業典禮 文光畢業生遠征台灣最西端
- 摸一次不夠 再摸一次 色狼判拘40日
- 亞莉安娜遇恐怖爆炸 男友狀況外PO自嗨照
- 推動完成訴訟、組織金字塔化
- oBike明進駐宜蘭 違停開罰3百起跳
- 男星《失眠》剁人命根 挑戰恐怖極限
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳馮富珍告別WHO演說 坦承處理伊波拉疫情反應太慢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分