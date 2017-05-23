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陳馮富珍告別WHO演說 坦承處理伊波拉疫情反應太慢

2017-05-23  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕即將在6月30日卸任的世界衛生組織（WHO）港籍幹事長陳馮富珍在週一（22日）發表告別演說，為10年任內的政績自辯，同時也坦承世衛在處理伊波拉疫情時反應太慢。世衛將在週二選出新幹事長。

綜合外媒報導，陳馮富珍週一在告別演說中談到10年間的功績，以反駁外界對世衛的批評。在她任內，全球各地爆發多世公衛危機，最為嚴重的就是非洲伊波拉疫情，導致1萬多人死亡，世衛為此挨批反應太慢。

陳馮富珍表示，「那次大爆發令每一個人，包括世衛，都措手不及。當伊波拉首次在西非出現時，世衛太慢確認它是甚麼病毒，因為這次爆發與過往在中非出現的爆發很不同。」

她指出，當伊波拉疫情日趨嚴峻時，世衛推行一連串改革，控制了疫情，並研發出第一個伊波拉疫苗。她說，她會疫情處理負責，「成功與否，歷史會作出判斷。」

世衛194個會員國將在週二選出新任幹事長，任期從7月1日開始，一任為期5年。共3位候選人角逐該職，分別是衣索比亞的外交部長、前衛生部長亞德哈農（Tedros Adhanom），如果他勝出，將會是第一位擔任該職的非洲人。

巴基斯坦的前衛生部長尼西塔（Sania Nishtar）也是候選人之一，在聯合國體系任職20多年的世衛內部人士納巴羅（David Nabarro）也在名單內，他是一名備受尊敬的英國醫生和外交官。

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  • 即將在6月30日卸任的世界衛生組織（WHO）港籍幹事長陳馮富珍在週一（22日）發表告別演說，為10年任內的政績自辯。（美聯社）

    即將在6月30日卸任的世界衛生組織（WHO）港籍幹事長陳馮富珍在週一（22日）發表告別演說，為10年任內的政績自辯。（美聯社）

  • 世衛194個會員國將在週二選出新任幹事長，任期從7月1日開始，一任為期5年，共3位候選人角逐該職，由左至右分別是亞德哈農、尼西塔及納巴羅。（法新社）

    世衛194個會員國將在週二選出新任幹事長，任期從7月1日開始，一任為期5年，共3位候選人角逐該職，由左至右分別是亞德哈農、尼西塔及納巴羅。（法新社）

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