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人心惶惶！英曼徹斯特商場傳巨響 民眾驚慌撤離

大批民眾不久前從英國曼徹斯特一處賣場Arndale shopping centre緊急撤離，目擊民眾表示有人聽到巨大聲響，警方一度封鎖現場。（路透）

2017-05-23  19:29

〔即時新聞／綜合報導〕在演唱會爆炸案後，英國曼徹斯特今（23日）又發生商場傳出巨大聲響，引發民眾恐慌，警方一度封鎖現場，不過隨後證實是男子在賣場鬧事，與恐攻無關，不過民眾情緒仍相當緊張。

綜合外媒報導，當地時間上午11點30分左右（台灣時間下午6點30分），大批民眾從英國曼徹斯特一處賣場Arndale shopping centre緊急撤離，目擊民眾表示有人聽到巨大聲響，恐慌的群眾尖叫跑出賣場，商店員工也表示接獲經理通告要趕緊撤離。

推特上有網友目擊警方逮捕一名男子，並指出警方在賣場內的美食廣場找到一個可疑的包包，賣場已拉起封鎖線。

隨後媒體報導指出，警方證實在賣場逮捕了一名男子，他疑似情緒失控砸毀賣場玻璃，初步判斷與恐攻無關。

由於昨（22日）晚在曼徹斯特體育館剛發生一起造成22死的自殺炸彈攻擊，民眾情緒相當緊張。警方目前已撤下封鎖線，賣場恢復營運。

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