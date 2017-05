人心惶惶！英曼徹斯特商場傳巨響 民眾驚慌撤離

2017-05-23 19:29

〔即時新聞/綜合報導〕在演唱會爆炸案後,英國曼徹斯特今(23日)又發生商場傳出巨大聲響,引發民眾恐慌,警方一度封鎖現場,不過隨後證實是男子在賣場鬧事,與恐攻無關,不過民眾情緒仍相當緊張。

綜合外媒報導,當地時間上午11點30分左右(台灣時間下午6點30分),大批民眾從英國曼徹斯特一處賣場Arndale shopping centre緊急撤離,目擊民眾表示有人聽到巨大聲響,恐慌的群眾尖叫跑出賣場,商店員工也表示接獲經理通告要趕緊撤離。

推特上有網友目擊警方逮捕一名男子,並指出警方在賣場內的美食廣場找到一個可疑的包包,賣場已拉起封鎖線。

隨後媒體報導指出,警方證實在賣場逮捕了一名男子,他疑似情緒失控砸毀賣場玻璃,初步判斷與恐攻無關。

由於昨(22日)晚在曼徹斯特體育館剛發生一起造成22死的自殺炸彈攻擊,民眾情緒相當緊張。警方目前已撤下封鎖線,賣場恢復營運。

#manchesterarena Guy just been arrested and a parcel was found in arndale food court. pic.twitter.com/DuGLaoEbGG