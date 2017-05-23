閨密「同台」受審 朴槿惠嘆氣、崔順實抽泣

南韓前總統朴槿惠（前排左1）在被羈押53天後，今日首次出庭受審，「閨密干政門」主角崔順實（右1）也一同現身。（美聯社）

2017-05-23 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠在被羈押53天後，今日首次出庭受審，「閨密干政門」主角崔順實也一同現身。兩人全程無交流，且表現迥異，朴在檢方陳述公訴事實時，輕微嘆了口氣。崔則在回答職業和地址時已開始抽泣。

《韓聯社》報導，朴槿惠、崔順實和樂天集團會長辛東彬今日出庭受審。這是朴時隔53天後公開露面，更是「干政門」爆發後，首次與崔順實見面，但兩人全程無交流，沒有眼神接觸。

朴槿惠出庭時身穿深藍色上衣及褲子，左胸別有首爾拘留所囚號胸針「503」，臉色憔悴，面無表情。本次開庭，朴的律師主張朴無罪，朴本人也表示與辯護人意見相同，全盤否認18項嫌疑。

在3小時庭審中，朴槿惠除了與律師短暫交談，全程保持端正坐姿，直視前方，審判長提問時才起身回答。在檢方陳述公訴事實時，朴則輕微嘆了口氣，透露不安情緒。

崔順實的表現則與朴槿惠截然不同，在回答職業和地址時，崔已經開使抽泣。在檢方發言時，崔認真紀錄，積極發言。

崔順實還在庭上表示，她讓相交逾40年的朴槿惠走上法庭，「我有罪」，並稱「不應當以受賄罪論處」。