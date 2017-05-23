跟非生命體對話的人有病？專家：是高智商表現
2017-05-23 22:34
行為科學專家認為人類嘗試與動植物、非生命體溝通的行為是種高智商的展現。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕人類除了會相互進行交流外，也會有對家中寵物、個人所有物等有「嘗試溝通」的行為模式，通常與非生命體對話的人，會被貼上怪胎或不成熟的標籤，但芝加哥大學行為科學教授尼可拉斯（Nicholas Epsey）指出，有這種行為的人不是怪，而是智商較高！
綜合外媒報導，對非人類的事物建立人格的行為被稱之為「擬人論」（Anthropomorphizing），而普遍人會覺得對動植物或非生命體進行交流的舉動意味著這個人若非太幼稚不然就是個怪咖，但尼可拉斯指出，其實擬人論是一種正常的人格展現，有這種行為的人具備積極、聰明的特質，且善於觀察與感知周遭事物，不但有活躍的想像力，普遍智商也較高。
尼可拉斯指出，有些人會將自己的所有物命名，或者投射情緒在其上，比方說車子常常拋錨就會威脅說：「再耍脾氣就把你換掉」，或者寵物搗蛋的時候會斥責牠們，還可能進一步詢問「為什麼你這麼壞？」，即便知道無法與之溝通，卻還是會有嘗試交流的舉措，尼可拉斯表示沒有任何的物種會像人類一樣出現這種行為，而這正是人類獨一無二的其中一項原因。
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