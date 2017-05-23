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機器戰警真的來了！ 已在杜拜街頭執勤

機器人警察已在杜拜街頭執勤。（圖擷自YouTube）

2017-05-23  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國經典電影《機器戰警》深植人心，2014年還再度翻拍躍上大螢幕，但這些情節不再是科幻，如今真的有機器人警察開始在杜拜街頭執勤！

據《福斯新聞》報導，杜拜在本月21日開始讓世界上第一個機器戰警（Robocop）上街行動，它身高有5呎5吋（約165公分），體重220磅（約99公斤），能說6種語言，並閱讀人類的臉部表情。

杜拜警察局智能服務總監指出，這個機器戰警可以聊天和互動，回應民眾的詢問，也能夠握手並敬禮。此外，民眾還可以透過機器戰警回報犯罪行為或上繳罰金。當局相信機器戰警是明智使用警力的方式，能夠協助打擊犯罪並捍衛城市安全。

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