中作家談霧霾：人民高官同吸惡劣空氣感受平等
2017-05-23 17:42
余華直言，「（中國）人民在和高官一樣呼吸惡劣空氣方面感受到了平等」。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕以諷刺和詼諧聞名的中國知名作家余華，22日在首爾國際文學論壇海外作家記者會中提到了北京霧霾問題，他直言，「（中國）人民在和高官一樣呼吸惡劣空氣方面感受到了平等」。
《韓聯社》報導，2017首爾國際文學論壇今日在首爾鐘路區教保文庫會展大廳開幕，共有來自10個國家的13名外國作家和50多名南韓作家參與。論壇為期3天，余華在22日出席論壇海外作家記者會。
《朝鮮日報》指出，余華在記者會中嘲弄了中國政府的環境政策，「中國的高官們只吃世界上最安全的食品，不關心人民的食品安全，也不努力改善。十幾年前起，北京的霧霾問題開始變得嚴重。人民在和高官一樣呼吸惡劣空氣方面感受到了平等。」
余華表示，他知道南韓媒體說首爾空污部分原因是中國，「我不是環境專家，所以不能判斷中國就是問題原因，但我堅信中國官員們即便是為了自身的健康著想，也肯定在努力淨化空氣，就再等等看吧。」
余華也提到，「最近在沒有明確的契機和背景的情況下，（中國）當局加強了媒體管制，文學審查也變嚴了。」他表示，他的書只有散文集《十個詞彙裡的中國》在中國被禁止出版，「因為這本書是直接對社會發言，小說則使用了虛構偽裝的方法，所以愛怎麼寫就怎麼寫。」
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