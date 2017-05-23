亞莉安娜演唱會爆炸 川普：兇嫌是邪惡魯蛇！

川普稱英國爆炸案兇嫌為「邪惡魯蛇」。（法新社）

2017-05-23 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）在英國開唱遭炸彈攻擊，美國總統川普稍早為受害者哀悼，並批評進行攻擊的兇嫌是「邪惡魯蛇（evil loser）」。

綜合外媒報導，英國演唱會爆炸造成22死59傷，川普對受害者表示哀悼，「我向受到嚴重傷害及遇難者的家屬表示最深切的哀悼，我們絕對聲援英國人民。」

川普譴責兇嫌，「這麼多的年輕美麗、無邪的年輕人正在享受生命和生活，卻遭『邪惡魯蛇（失敗者）』殺害。」他補充，「我不會稱他們為怪獸（monster），因為他們會愛上這個詞，他們會認為這個詞很偉大。我現在起會稱他們輸家，因為他們就是失敗者。」

川普當地時間週二上午在巴勒斯坦伯利恆（Bethlehem）受訪時做上述回應，他當天與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。