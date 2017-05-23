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「生母是殺人犯」俄羅斯正妹遭開除學籍 警察夢碎

俄羅斯一名21歲的女子李德米拉日前被大學踢出校門。（圖擷自peru.com）

2017-05-23  18:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名矢志成為警察的21歲女子李德米拉（Lyudmila Fursova）日前被大學踢出校門，原因竟是學校認為她是一名被收養的孤兒，受「野蠻教育」長大，且生母是名殺人犯，不適合成為警察。

綜合外媒報導，一名21歲女子李德米拉，3歲時被酗酒的父母送去孤兒院，5歲時被現在的家庭收養，靠著自己的努力，進到法律大學就讀，卻在大學3年級時被校方開除學籍。

校方起初指出她在課堂上有「用槍枝謀殺他人意圖」且常常試圖翹課，但李德米拉稱射擊課時因為高血壓而頭昏腦脹，為了避免誤射他人，進到保健室想休息，卻被護士以為她故意翹課，將她趕回去繼續上課。

事後校方經調查發現她原先是個孤兒，而且「生母還是個殺人犯」，在被認養以前都過著乞討的生活，認定她生長過程不健全，因此將她逐出校園，李德米拉的警察夢幾近幻滅。

李德米拉的養母表示李德米拉3歲就離開原生父母，不可能跟他們有任何類似之處，且她憑藉自己努力，一步步朝打擊犯罪的目標邁進，優異的表現讓他們感到很驕傲，現在卻因為生母是殺人犯，女兒的警察夢就被迫中止，讓她無法接受。

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  • 校方認定李德米拉生長過程不健全，不適合成為警察。（圖擷自peru.com）

    校方認定李德米拉生長過程不健全，不適合成為警察。（圖擷自peru.com）

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