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北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！
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昔嗆AlphaGo贏不了我 柯潔吞敗遭酸嘴砲冠軍

人類與AI圍棋大戰今天開打，最後柯潔遭人工智慧AlphaGo擊敗。（路透）

2017-05-23  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋大戰今天（23日）開打，人工智慧AlphaGo擊敗去年放話「AlphaGo贏不了我」的中國棋手柯潔。有鄉民就翻出柯潔賽前說「看不到AlphaGo對圍棋的熱愛」的一番話，調侃只是嘴砲冠軍。

去年南韓圍棋名將李世乭和人工智慧系統AlphaGo對戰吞敗，當時柯潔曾放話說，AlphaGo就算戰勝李世乭，也贏不了他，不過今天柯潔卻在比賽中敗給AlphaGo。現在柯潔在賽前指稱看不見AlphaGo對於圍棋的熱愛、AI始終是冷冰冰的機器、AlphaGo的熱情不過是運轉速度過快導致CPU發熱等言論因此受到討論。

有鄉民看到柯潔的發言後大酸是嘴砲冠軍、中二病，也有網友直言，「先說熱情，輸了有理由...」、「它（AlphaGo）就機器！」、「看得到（熱愛）的話，就換你精神有問題了...」

柯潔在賽前曾指稱看不見AlphaGo對於圍棋的熱愛、AI始終是冷冰冰的機器。（圖擷自微博）

鄉民狂酸柯潔。（圖擷自批踢踢）

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