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聖母峰最後險關「希拉瑞」崩塌？尼泊爾當局：誤傳

聖母峰的希拉瑞台階日前傳出崩塌的消息，尼泊爾當局澄明，希拉瑞台階完好如初，由於岩石表面覆蓋大量的雪，因此有的人可能認為它崩壞了。（資料圖 歐新社）

2017-05-23  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕六度登上世界最高峰聖母峰頂的英國登山家莫斯戴爾（Tim Mosedale）表示，攻達聖母峰頂前的最後一道險關「希拉瑞台階（Hillary Step）」已經崩塌，然而尼泊爾當局今（23）日表示，希拉瑞台階並沒有崩塌，只是誤傳。

莫斯戴爾16日於下山途中經過希拉瑞台階附近，表示看到原址的地貌已變得破碎且不安定，不適合讓人攀登。而尼泊爾觀光局的負責人與尼泊爾登山協會會長於今（23）日表示，這一切都是錯誤的謠言。「這則新聞流傳開之後，當地的夏爾巴人、登山家與登山基地的相關人員已經確認過了，希拉瑞台階完好如初」，由於岩石表面覆蓋大量的雪，有的人可能認為它崩壞了。

「希拉瑞台階（Hillary Step）」是以艾德蒙．希拉瑞（Edmund Percival Hillary）來命名，他是可記錄的證明中第一位攀登聖母峰成功的登山家，而希拉瑞台階則以攻頂前的最後一道險關而聞名。

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