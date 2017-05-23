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前奧運泳將實境節目脫光光 1女多男荒島求真愛

2017-05-23  16:49

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲4面奧運金牌的荷蘭前泳將德布朗（Inge De Bruijn），近日參加電視實境節目「亞當尋夏娃」（Adam seeks Eve），全裸與一群男性在荒島上共處，尋找真命天子，首集將於當地時間25日播出。

綜合媒體報導，節目規定，43歲的德布朗除須與這些人袒裎相見，還得經過生火、覓食、脫光約會等多道關卡，從中找到心儀的對象。

對此，她表示，從選手退役後，曾任泳衣模特兒，對身材非常有自信，除希望透過節目，找到溫柔、迷人、體貼、幽默、帶點神祕感的男友，也期盼能提高知名度、拉抬人氣，獲得更多主持生活旅遊節目的機會。

報導指出，德布朗的游泳生涯，始於1991年，並於2000、2004年，奪得4面金牌，曾是女子50公尺自由式、100公尺自由式，以及100公尺蝶式的世界紀錄保持人，2007年正式引退。

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  • 荷蘭前游泳國手德布朗。（圖翻攝自「ingedebruijn7」ig）

    荷蘭前游泳國手德布朗。（圖翻攝自「ingedebruijn7」ig）

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