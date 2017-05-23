英演唱會爆炸 行車紀錄器拍下火光與巨響

英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）的美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會，結束後現場突然爆炸，已造成22死59傷，一輛轎車行車紀錄器恰巧拍到爆炸瞬間的火光和巨響。（圖擷自YouTube）

2017-05-23 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）當地時間22日晚間，美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）結束演唱會後現場突然爆炸，已造成22死59傷，一輛轎車停在附近停車場，車上的行車紀錄器恰巧拍到爆炸瞬間的火光和巨響。

據《鏡報》報導，22歲的葛瑞格利（Joe Gregory）正在車裡等候女友散場出來，突然左前方出現一道亮光，隨即傳來一陣巨響，葛瑞格利意識到狀況有異，驚呼了一聲「No～」之後附近街道上還有救護車或警車響起鳴笛。

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