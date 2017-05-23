亞莉安娜演唱會爆炸後 家屬急推文尋人

許多逃出現場的青少年在會場外聯繫家人，找不到人的家長則在推特上尋求幫助。（路透）

2017-05-23 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）在英國演唱會傳爆炸，造成22死59傷，由於當天現場多為青少年，許多家長在爆炸後仍找不到孩子，心急如焚只好在推特上發文尋人。

《路透》報導，一名推特用戶發文，「拜託大家分享這個，我的小妹艾瑪（Emma）今晚在曼徹斯特的亞莉安娜演唱會上，她一直沒接電話，請幫助我！」另外一名用戶「Erin:P」則要大家幫忙協尋姐姐，「她穿粉紅色的運動衫，藍色牛仔褲。她的名字是惠特妮（Whitney）。」

另外48歲的寶拉（Paula Robinson）與她丈夫在一旁火車站遇到爆炸，他們向《路透》表示，看到數十名10多歲的女孩尖叫著跑出體育場。她當時帶著數十名少女前往附近的飯店，並將自己電話號碼推文給焦急的家屬，請他們前來會面，此後電話狂響。

寶拉表示，「父母親為了找小孩飛奔而來，假日飯店（Holiday Inn）裡有好多孩子。」報導指出，附近的普利米爾酒店（Premier Inn）和其他飯店也提供青少年避難，假日酒店約有60多名青少年。

曼徹斯特居民當時也發起「#RoomForManchester」標語，為有需要的人提供免費臥室或沙發，許多人也在推特上寫道「#PrayForManchester」。