亞莉安娜演唱會爆炸後 家屬急推文尋人
2017-05-23 16:02
許多逃出現場的青少年在會場外聯繫家人，找不到人的家長則在推特上尋求幫助。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）在英國演唱會傳爆炸，造成22死59傷，由於當天現場多為青少年，許多家長在爆炸後仍找不到孩子，心急如焚只好在推特上發文尋人。
《路透》報導，一名推特用戶發文，「拜託大家分享這個，我的小妹艾瑪（Emma）今晚在曼徹斯特的亞莉安娜演唱會上，她一直沒接電話，請幫助我！」另外一名用戶「Erin:P」則要大家幫忙協尋姐姐，「她穿粉紅色的運動衫，藍色牛仔褲。她的名字是惠特妮（Whitney）。」
另外48歲的寶拉（Paula Robinson）與她丈夫在一旁火車站遇到爆炸，他們向《路透》表示，看到數十名10多歲的女孩尖叫著跑出體育場。她當時帶著數十名少女前往附近的飯店，並將自己電話號碼推文給焦急的家屬，請他們前來會面，此後電話狂響。
寶拉表示，「父母親為了找小孩飛奔而來，假日飯店（Holiday Inn）裡有好多孩子。」報導指出，附近的普利米爾酒店（Premier Inn）和其他飯店也提供青少年避難，假日酒店約有60多名青少年。
曼徹斯特居民當時也發起「#RoomForManchester」標語，為有需要的人提供免費臥室或沙發，許多人也在推特上寫道「#PrayForManchester」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 嘉縣老人「拖老命」 近7％還在工作
- 生煤許可證明天辦公聽會 現場開放網路直播
- 六堆抗日紀念碑建公園 客委會支持
- 賞蓮又採花 白河農民心淌血：麥擱挽花啊！
- 狠毒鴛鴦殺前同事詐保 馬祥富判無期
- 拆除烏來露天違規溫泉區 朱立倫：展現公權力
- 吳沙國中輕艇隊 4人入選國手
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- 游泳上岸突昏倒 10歲男童命危送醫
- 【愛讀書】《安迪如何穿上他的沃荷：普普教皇的哲學絮語》
- 家佈置像拍片場 復古憶童年
- 被警開單上網討拍不成 他爸跳出來告網友
- 南鐵開公聽會 反東移自救會：要真聽證、不要假公聽！
- Gucci秋冬 輕便亮點美學 新裝實穿有個性 放大手袋 串連組合揹包 自主樂趣多
- 大巨蛋評定書 遠雄： 營建署認可後送審
- 證明脖子遭架刀施暴 江蕙苦勸犯嫌：認罪吧！
- 高鐵站故宮展示櫃 竟有死蒼蠅
- 是否該特赦陳水扁？ 高志鵬：我當然認為要
- 陳建仁：台灣不會停止爭取參與WHO
- NBA》勇士橫掃馬刺 季後賽12連勝創紀錄
- 皇馬暌違5年 西甲再封王
- 大學入學身心障甄試 自閉兒拚上榜首
- 憨慢兒包粽 為弱勢老人加菜
- 友達推全球首款1.2吋及1.4吋真圓形AMOLED智慧手錶面板
- 蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？
- 反對財團與漁民爭利 宜蘭賞鯨船掛白布條抗議
- 履行分享愛 黃河快閃創作
- 亞莉安娜爆炸案有跡可循？恐攻犯1小時前就曾預告
- E奶乳神自稱記憶力靠背 擇偶條件「別太蠢」
- 黑面琵鷺現身八里海岸 為北返做準備
- 端節前 兩岸執行「金門協議」遣返中國詐騙集團
- 3個月沒用完要收檢驗費 桶裝瓦斯行挨批
- 遊戲股王狂飆 大宇資股價續漲7％
- 禿頭通緝犯謊報弟身分 弟頭髮濃密讓哥GG了
- （現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難
- 噴式吸油面紙 上妝也能用
- WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亞莉安娜演唱會爆炸後 家屬急推文尋人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分