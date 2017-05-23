敘國荷姆斯傳汽車炸彈攻擊 至少2死40傷

2017-05-23 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）市中心在當地時間週二（23日）上午，驚傳遭汽車炸彈攻擊，目前造成2人死亡、40人受傷，死傷人數可能還會再增加。

綜合外媒報導，這起爆炸事件發生在荷姆斯東部市中心的札哈啦區（al-Zahra'a），當地警消仍在現場救援和處理，詳細死傷人數，警方研判可能會再增加。

荷姆斯首長巴拉齊（Talal Barazi）日前才剛宣布，荷姆斯市城內已經沒有叛軍存在，沒想到仍發生這起爆炸案，目前還沒有組織出面承認犯下這起爆炸案。