死亡再攀升！亞莉安娜演唱會爆炸增至22死、59傷

警察局長伊恩（Ian Hopkins）表示，爆炸死亡人數已從19人升至22人。（路透）

2017-05-23 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會發生疑似恐怖攻擊爆炸案，截至目前為止，死亡人數已升至21死、59人受傷。

根據外媒報導，大曼徹斯特警察局長伊恩（Ian Hopkins）表示，爆炸死亡人數已從19人升至22人，其中包括兒童，另有59人受傷。

伊恩表示，目前警方認為，此次攻擊應是一人所為，現在調查重點為此人是單獨行動，或是某組織成員。

伊恩表示，該名男性攻擊者引爆他所攜帶的簡易爆炸裝置，當場死亡。