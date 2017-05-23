死亡再攀升！亞莉安娜演唱會爆炸增至22死、59傷
2017-05-23 15:14
警察局長伊恩（Ian Hopkins）表示，爆炸死亡人數已從19人升至22人。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會發生疑似恐怖攻擊爆炸案，截至目前為止，死亡人數已升至21死、59人受傷。
根據外媒報導，大曼徹斯特警察局長伊恩（Ian Hopkins）表示，爆炸死亡人數已從19人升至22人，其中包括兒童，另有59人受傷。
伊恩表示，目前警方認為，此次攻擊應是一人所為，現在調查重點為此人是單獨行動，或是某組織成員。
伊恩表示，該名男性攻擊者引爆他所攜帶的簡易爆炸裝置，當場死亡。
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