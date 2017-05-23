鴿子當間諜？ 印度官方：疑似中國派來

印度村民捕獲一隻疑似來自中國的鴿子，並懷疑牠是間諜。（圖擷自hindustantimes）

2017-05-23 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國派出鴿子當間諜？中印邊界的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）村民21日抓到1隻鴿子，發現該鴿子上綁有中文數字標籤，引發當地居民質疑被監視，印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）也呼籲民眾提高警覺。

印度日前拒絕參與中國「一帶一路國際合作高峰論壇」，昨天傳出印度砸大錢購買防空導彈，中印關係持續惡化。今天又傳出中國疑似派出鴿子間諜，印度民眾發現鴿子上出現中文數字，讓他們相當緊張。

印度安嬌地區（Anjaw）官員里巴（Mamata Riba）表示，鴿子可能是中國進行監視的一部分，不過他並未談到鴿子上是否有裝相機。另外鴿子的左腿有綁中文數字標籤，當地官員透露，這是當地首次發現疑似間諜鴿子。

不過里巴表示，該鴿子可能用於研究，目前還不能推測，但根據標籤判斷，鴿子應該是研究性質。內政部長辛赫則呼籲，印度邊境地區應對中國「非常警惕」，以免邊界遭到入侵。