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文在寅人氣太高 教練訴苦：沒人看足球賽了

南韓新任總統文在寅人氣太高，造成在韓國舉行的國際足總U-20世界盃賽事沒甚麼人注意。（歐新社）

2017-05-23  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕足球運動在南韓相當盛行，最近該國也在舉行U-20（20歲以下男子）世界盃賽事，但南韓國家足球隊前教練車範根卻抱怨，新任總統文在寅的人氣太高了，民眾都在關注總統的新聞，沒什麼人來看足球。

據韓國《中央日報》報導，車範根現在擔任國際足總U-20世界盃組委會副委員長，他昨日在電台節目上表示，除了地主韓國隊的比賽之外，其他場次的觀眾都少於1萬人。

車範根感嘆，在總統選舉之前，因為崔順實干政事件，已經沒甚麼人在看足球了。車範根原本以為選舉結束足球迷就會回來，但總統文在寅的人氣卻飆高，讓南韓國民都不太關心足球的賽事。

車範根在節目上向南韓民眾推銷，他表示U-20世界盃比賽到6月11日為止，希望國民除了韓國隊自己的比賽之外，也能多多關心其他賽程。

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