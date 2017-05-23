亂入找川普自拍 以國議員挨批國恥！

2017-05-23 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間22日抵達以色列。1名醜聞纏身的國會議員哈山（Oren Hazan），竟藉機亂入與他玩自拍，挨批國恥、惹惱總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

綜合媒體報導，川普經過時，興奮難耐的哈山，走上前將他拉到旁邊，掏出手機，要求與他自拍。川普雖有點錯愕，仍答應合影留念。站在一旁的納坦雅胡見狀，趕緊輕推哈山的手臂，試圖阻止但無效。

報導指出，川普若知哈山在以國的名聲有多臭，想必他臉會更臭。據了解，哈山在保加利亞不只有間賭場，還涉嫌販毒、賣淫，但他否認。另外，他曾是納坦雅胡率領的聯合黨（Likud party）的戰將之一，不過似乎已被開除黨籍。

外交部發言人無奈地說，哈山原本不應出現在特拉維夫（Tel Aviv）機場迎接川普到訪，但他想盡辦法混進官員之中。

事後哈山得意洋洋地，將照片上傳臉書，並寫道「謝謝您，總統先生，這是我的榮幸！」獲得逾2萬1000個讚、近5400則留言，但以惡搞圖片與批評居多，包括「你看川普的臉，分明只有你爽」、「你好丟臉喔！他是美國總統，不是歌手小賈斯汀（Justin Biber）」、「對所有以色列人而言，你的行為是莫大恥辱」。