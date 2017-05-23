太空站精子9個月無異常 外太空生殖成話題

國際太空站所受的輻射是地表上的100倍，研究團隊測試精子能否在嚴苛環境下保持正常。（資料圖 美聯社）

2017-05-23 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨大學的研究團隊發表一項研究結果，使用曾存放在國際太空站、受強烈輻射照射9個月的精子，可以培育出生殖能力正常的老鼠，未來將會在太空中存放哺乳類動物的精子並進行此實驗。研究人員表示：「這顯示了哺乳類能於宇宙中留下後代的可能性。」

山梨大學生命環境學部若山照彥教授的團隊，與「宇宙航空研究開發機構（JAXA）」組成共同研究團隊，2014年時回收了存放於國際太空站9個月的精子，而國際太空站所受的輻射量為地表上的100倍，精子取回後進行精卵結合的實驗。實驗結果是有73隻的小老鼠誕生，曾放在太空的精子與存放在地表的精子比較起來，出生率並沒有變差，而且由這些「太空小老鼠」生出來的老鼠們，基因與生殖能力也沒有異常。

研究團隊表示，未來將在太空中繁殖如牛等哺乳類動物，「太空小老鼠」研究內容刊登在美國國家科學院院刊電子版中。若山照彥教授表示：「這顯示了哺乳類能於宇宙中留下後代的可能性，未來想在太空中進行精卵結合實驗。」