| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雷雨胞發展 山區、東部注意午後雷陣雨！
 首頁 > 國際

太空站精子9個月無異常 外太空生殖成話題

國際太空站所受的輻射是地表上的100倍，研究團隊測試精子能否在嚴苛環境下保持正常。（資料圖 美聯社）

2017-05-23  14:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨大學的研究團隊發表一項研究結果，使用曾存放在國際太空站、受強烈輻射照射9個月的精子，可以培育出生殖能力正常的老鼠，未來將會在太空中存放哺乳類動物的精子並進行此實驗。研究人員表示：「這顯示了哺乳類能於宇宙中留下後代的可能性。」

山梨大學生命環境學部若山照彥教授的團隊，與「宇宙航空研究開發機構（JAXA）」組成共同研究團隊，2014年時回收了存放於國際太空站9個月的精子，而國際太空站所受的輻射量為地表上的100倍，精子取回後進行精卵結合的實驗。實驗結果是有73隻的小老鼠誕生，曾放在太空的精子與存放在地表的精子比較起來，出生率並沒有變差，而且由這些「太空小老鼠」生出來的老鼠們，基因與生殖能力也沒有異常。

研究團隊表示，未來將在太空中繁殖如牛等哺乳類動物，「太空小老鼠」研究內容刊登在美國國家科學院院刊電子版中。若山照彥教授表示：「這顯示了哺乳類能於宇宙中留下後代的可能性，未來想在太空中進行精卵結合實驗。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際太空站 太空站 精子
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：太空站精子9個月無異常 外太空生殖成話題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.