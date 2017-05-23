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英國演唱會爆炸事件 當局鎖定嫌疑犯

2017-05-23  13:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國中部曼徹斯特於當地時間22日晚上，在歌手亞莉安娜的演唱會中發生了一起爆炸事件，造成19人死亡、50人受傷，而亞莉安娜本人並沒有受傷，也已經暫停了歐洲巡演，目前警方正朝恐怖攻擊的方向偵辦。

綜合外媒報導，從演唱會現場的錄影畫面可以看到爆炸後有許多年輕女性大聲叫喊，並爭先恐後擠往出口，整個會場陷入混亂。曼徹斯特劇場表示，爆炸是在會場外的公共區域發生的，而BBC根據目擊者報導，爆炸現場正是在大廳。

目前嫌疑犯的身分不明，據美國NBC電視報導，英國當局以現場的狀況推斷，爆炸應是屬於自殺恐怖攻擊，目前有鎖定的嫌疑對象。而英國首相梅克爾也發表聲明表示：「一定會仔細的查個水落石出，這是非常嚴重的恐怖攻擊。」

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  • 歌手亞莉安娜表演上爆發恐怖攻擊事件，造成19人死亡、50人受傷。（歐新社）

    歌手亞莉安娜表演上爆發恐怖攻擊事件，造成19人死亡、50人受傷。（歐新社）

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